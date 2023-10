Lettera aperta di solidarietà e invito a Ri-visitare Foggia

Avv.Valentina Cerisano

FOGGIA - Valentina Cerisano, un avvocato di Foggia, ha scritto una toccante lettera aperta indirizzata al noto youtuber Piero Armenti e ai suoi genitori, esprimendo la sua profonda solidarietà per l'increscioso episodio che hanno vissuto recentemente nella città di Foggia. Nella lettera, Cerisano desidera anche invitare la famiglia Armenti a "ri-visitare" Foggia, con l'obiettivo di promuovere un'immagine diversa della città e mostrare che essa è abitata da migliaia di persone oneste.Nel suo messaggio, Valentina Cerisano manifesta il suo dispiacere per quanto accaduto ai danni della famiglia Armenti nella sua città natale. Sottolinea l'importanza di non far coincidere questo spiacevole episodio con l'immagine che Piero Armenti voleva diffondere di Foggia attraverso i suoi contenuti online. L'avvocato si sente profondamente vicina alla famiglia e vuole dimostrare che questa brutta avventura non rappresenta l'intera comunità di Foggia.Valentina Cerisano fa un appello sincero invitando Piero Armenti e i suoi genitori a ritornare a Foggia, offrendosi addirittura di ospitarli nella città. Questo invito è un gesto di apertura e un'opportunità per dimostrare il valore della maggioranza delle persone che vivono a Foggia, mettendo in luce la solidarietà e l'ospitalità della comunità.Caro Piero e cari sigg.ri ArmientiSono Valentina Cerisano e sono un avvocato di Foggia.Mi rivolgo a voi con profondo rammarico per l’increscioso episodio che si è verificato ai vostri danni nella mia Città e, per questo, desidero esprimervi il mio sentimento di vicinanza.Voglio dimostrarvi che la vostra brutta avventura non rappresenta l’immagine di Foggia che voi volevate anzi promuovere.Per questo, desidero invitarvi a RI-visitare la mia Città. Sarebbe per me un onore ospitarvi.Desidero che voi possiate considerare questo mio invito e che diate a Foggia l'opportunità di dimostrare il valore della maggioranza delle persone che qui vivono.Sono davvero stanca di vedere Foggia costantemente protagonista delle notizie negative; esse non rappresentano la nostra Comunità, fatta di gente perbene.Decisamente insopportabile, ovunque io vada, dal Trentino alla Sicilia, al mio dire "sono di Foggia", ricevere per tutta risposta: "FUGGI DA FOGGIA NON PER FOGGIA MA PER I FOGGIANI".Voglio dimostrare, assieme a voi, che non tutti i Foggiani sono come vengono descritti. Liberiamo Foggia da questa etichetta che ormai ci è stata affibbiata per colpa di pochi delinquenti che rovinano questa Comunità agli occhi di tutta Italia.Aspetto entusiasticamente di dare a voi il benvenuto nella mia amata Città il prima possibile.