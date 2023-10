Risistemazione basole nel centro storico, Consiglio: 'Finanziamenti Pnrr per 1,5 milioni di euro'

BARI - Al fine di eseguire lavori di decoro urbano nel centro storico, alcune vie saranno interdette temporaneamente al transito.Nello specifico, a decorrere dal 23 ottobre (e prevedibilmente fino a fine novembre), dalle 7 alle 16, saranno istituiti divieti di transito e sosta con rimozione forzata. Parliamo di via Ottavio Tupputi nel tratto compreso dall’intersezione con via Cardinale Dell’Olio fino all’intersezione con vicoletto Gargiulo, via Giulio Frisari su tutta la sua estensione, divieto di fermata in via Trento (lato destro numerazione civica pari) nel tratto compreso dall’intersezione con via Giulio Frisari fino all’intersezione con via san Domenico, divieto di fermata nel primo tratto di via Trento (rampa Schinosa) compreso tra via La Marina e via Giulio Frisari.“Tali limitazioni alla circolazione veicolare – si legge nell’ordinanza n. 188 della Ripartizione Polizia Locale, Sicurezza e Viabilità – saranno vigenti progressivamente in relazione agli stadi di avanzamento del cantiere durante le fasi lavorative e sarà cura dell’impresa esecutrice dei lavori (Lacogeit s.r.l. con sede in Bisceglie) apporre la cartellonistica stradale, al fine di delimitare i tratti di strada interessati dai lavori dove sarà temporaneamente vietata la sosta veicolare”.“Si tratta di lavori già annunciati all’inizio dell’estate e che fanno parte di finanziamenti del Pnrr pari a un milione e mezzo di euro per arredo nel centro storico – spiega Angelo Consiglio, vice sindaco con delega alle politiche di tutela e salvaguardia del centro storico –. L’esecuzione dei lavori stradali consisterà nella risistemazione delle basole che pavimentano le strade del centro storico. Ringrazio anzitempo i residenti e quanti lavorano nelle vie interessate per la pazienza che sono certo mostreranno nel corso degli interventi. L’amministrazione, in stretta sinergia con il Comando di Polizia Locale, vigilerà sulle modalità e sulle tempistiche concordate per l’esecuzione dei lavori al fine di procedere in maniera ottimale verso la loro ultimazione. In questi giorni io e l’assessore ai lavori pubblici Roberta Rigante incontreremo i residenti e i commercianti del centro storico per presentare i lavori da svolgere e i tempi di realizzazione”.