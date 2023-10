Ostuni, domenica 8 ottobre 2023 torna la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 'F@Mu'

OSTUNI (BR) - Domenica 8 ottobre 2023 torna la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu), un evento giunto alla sua decima edizione e nato per rendere accessibili ed inclusivi i musei italiani. - Domenica 8 ottobre 2023 torna la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu), un evento giunto alla sua decima edizione e nato per rendere accessibili ed inclusivi i musei italiani.





Ogni edizione della giornata è stata incentrata su temi diversi, capaci di stimolare l’interesse e la curiosità di diverse fasce di pubblico ed in particolare delle famiglie con bambini. Anno dopo anno si è sentita la necessità di rendere i musei accoglienti anche per coloro che hanno esigenze speciali; per questo il tema di quest’anno, Apriti Museo, si pone in continuità con il tema dell’edizione del 2022, Diversi ma uguali. L’obiettivo è quello di trasmettere i valori dell’accoglienza a tutti i bambini e gli adulti che parteciperanno alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 2023. Questa giornata vuole essere un ulteriore spunto di riflessione sull’argomento e si va ad affiancare a tutti i progetti che in questi anni si stanno attuando per rendere i musei sempre più accessibili.

Come accaduto nelle precedenti edizioni, anche F@Mu2023 avrà un testimonial d’eccezione, Diario di una Schiappa, serie best seller mondiale, creata da Jeff Kinney e pubblicata in Italia dalla casa editrice Il Castoro. L’amatissimo personaggio delle serie, Greg, sarà il protagonista del Taccuino 2023, che sarà distribuito a tutti i bambini partecipanti, Il Taccuino parlerà di inclusione e di accessibilità museale usando il linguaggio easy to read, un linguaggio codificato a livello europeo, capace di rendere concetti e parole comprensibili a tutti.

Anche quest’anno l’Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni, in collaborazione con il collettivo di imprese Ostuni Museo Diffuso, è lieta di partecipare a questa importante iniziativa, con attività dedicate volte ad avvicinare diverse fasce di pubblico, con un interesse particolare verso le persone ed i bambini sordi.

Per tutte le attività in programma nella giornata F@Mu presso il Parco Archeologico ed il Museo di Ostuni è garantito un servizio di interpretariato nella Lingua dei Segni Italiana che renderà accessibili a tutti i racconti delle Guide di Ostuni Museo Diffuso.

Domenica 8 ottobre 2023 a partire dalle ore 10, i visitatori potranno visitare il Parco Archeologico e Naturalistico di Santa Maria D’Agnano e partecipare ad una visita guidata tattile sensoriale, concepita per favorire una sempre maggiore interazione tra beni del parco e il visitatore. La visita permetterà la conoscenza del patrimonio naturale e culturale e, arrivando in grotta, la scoperta della storia della donna di Ostuni: "toccando", "ascoltando" e "sentendo con i sensi" si potrà vivere appieno la forza e la bellezza di questo luogo.

La Giornata F@Mu proseguirà nel pomeriggio presso il Museo Civico, dove, a partire dalle 16 fino alle ore 19, i visitatori potranno assistere alla proiezione di due video con sottotitoli, che racconteranno il Parco ed il Museo. I video, che hanno visto una enorme diffusione grazie al contributo audio dell’attrice Maria Grazia Cucinotta, potranno in questo modo essere fruiti anche da persone con esigenze speciali. La proiezione sarà seguita da una visita guidata alle sale del Museo.

"La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo" è rivolta a tutti ed in particolare alle famiglie con bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni.

Per l'occasione sarà riservato a tutti i partecipanti un ingresso a tariffa ridotta. A tutti i bambini sarà inoltre distribuito il gadget della Giornata F@Mu 2023.

Per garantire un ottimale svolgimento delle attività si consiglia di prenotare ai numeri: 3475247152 o 3470042961.