'Lilt For Women', anche a Taranto visite ed ecografie gratuite contro la belva cancro

TARANTO - Il cancro è una belva feroce sempre in agguato, contro la quale la risposta più giusta è la prevenzione. Si fonda su questi concetti e sul volto di Francesca Fagnani la campagna Lilt For Women - Nastro Rosa 2023 della Lega Nazionale per la Lotta contro i Tumori, organizzata ogni anno in ottobre per far conoscere a tutte le donne stili di vita e buone pratiche che aiutano a prevenire il cancro del seno.





Veicolata dall’immagine della nota giornalista televisiva, conduttrice della fortunata trasmissione Belve, la campagna coinvolge le 106 Associazioni Provinciali della Lilt di tutta Italia, tra cui quella di Taranto.

In terra ionica, infatti, la Lilt mette a disposizione gratuitamente visite senologiche con ecografia mammaria, rivolte a donne di età compresa tra i 35 e i 49 anni, che intendono diventare socie dell’associazione di volontariato promotrice, perfezionando il tesseramento al momento della visita stessa.

Le visite saranno condotte da un medico specialista in una struttura sanitaria convenzionata con la Lilt di Taranto. Le interessate dovranno prenotare chiamando lo 099333183, dalle 14.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì. Saranno accolte solo le richieste di chi non ha fatto un controllo al seno di recente, non ha beneficiato della stessa iniziativa negli anni 2021 e 2022 o che non rientra ancora nello screening mammografico della Asl. Non saranno accolte prenotazioni multiple. Gli appuntamenti diagnostici saranno prenotati sino ad esaurimento del numero complessivo programmato.

La Lilt di Taranto fa appello al buonsenso dell’utenza, ritenendo più giusto lasciare spazio alle richieste provenienti da donne con basso reddito, che contano casi di cancro al seno tra le familiari consanguinee.

Con circa 60mila nuovi casi in Italia, il carcinoma mammario si conferma anche per il 2023 la neoplasia più frequente nelle donne, rappresentando circa il 30% di tutti i tumori. Si calcola, infatti, che sino a fine anno saranno 900mila le donne colpite da questo tipo di cancro.

Oltre ai periodici controlli diagnostici, per prevenire l’insorgere o l’evoluzione della malattia, la Lilt consiglia anche di mangiare in maniera equilibrata, evitare il fumo e l’alcol, fare attività fisica, eseguire frequentemente l’autovalutazione del seno.

Come da tradizione, per la campagna ottobrina la Lilt di Taranto promuove anche azioni di sensibilizzazione, come l’illuminazione di rosa di alcuni luoghi simbolo dei comuni della provincia ionica, in collaborazione con i rispettivi enti istituzionali. Al momento, all’iniziativa hanno aderito le amministrazioni comunali di Taranto e Lizzano. Nel capoluogo, inoltre, come ogni anno il Comando Marittimo Sud della Marina Militare punterà fasci di luce rosa sul Castello Aragonese.

Alla campagna darà il suo solito apporto anche la Compagnia Teatrale "Angelo Caracciolo", che destinerà alla Lilt di Taranto i proventi delle recite dell’11 e del 12 novembre prossimi, quando sarà in scena al teatro Padre Turoldo di Taranto con Il prigioniero della seconda strada di Neil Simon.