Miss Universe 2023: partite ufficialmente le fasi finali nazionali in Puglia

CANOSA DI PUGLIA - La Direzione nazionale ha comunicato l'avvio ufficiale delle fasi finali italiane dell'ambito contest internazionale che di fatto si svolgeranno dal due all'otto ottobre a Canosa di Puglia, nella splendida cornice de "Lo Smeraldo" – Riceventi di lusso in Puglia.La finale italiana di Miss Universe Italy, in programma per l'otto ottobre, vedrà la partecipazione di 50 concorrenti Miss seminfinaliste, ognuna orgogliosa rappresentante di una regione della penisola italiana e la più votata dal pubblico del web. Dopo il primo passaggio in giuria previsto per oggi, solo 21 di loro, prenderanno parte allo show finale in programma domenica prossima.Da evidenziare che ciò che rende questa edizione ancora più speciale, è l'apertura alle donne incinte, alle madri ed alle donne sposate, aspetto importante che da parte di Miss Universe dimostra un impegno per l'inclusione.A presentare lo show della finale nazionale sarà Daniele Battaglia, noto per la sua versatilità e il successo ottenuto insieme a Diletta Leotta nello show "105 Take Away", accanto a lui la brillante e bella Fabrizia Santarelli, reduce dall'esperienza a Sportitalia, che porterà charme ed entusiasmo alla serata. Tra gli ospiti confermati, accanto a Viviana Vizzini, Miss Universe Italy 2020, avremo l'attore e comico Enzo Salvi, il trasformista Vittorio Marino e la talentuosa cantante Luvi. La serata avrà la presenza nel ruolo di madrina di Virginia Stablum, Miss Universe Italy 2022, che ha rappresentato l'Italia alla finale di Miss Universe tenutasi a New Orleans lo scorso dicembre.Miss Universe è uno dei più prestigiosi concorsi al mondo, seguito ogni anno da circa 600 milioni di spettatori in tutto il pianeta. Nato in California nel 1952, il concorso è gestito dal gruppo WME/IMG, che lo ha rilevato da Donald Trump nel 2015. Miss Universo è uno dei concorsi di bellezza maggiormente pubblicizzati al mondo ed in assoluto il concorso più seguito sui social con 13 milioni di follower su Facebook e 5 milioni su Instagram. L'Italia non è mai riuscita a raggiungere il primo posto, aggiudicandosi la seconda posizione nel 1960 e nel 1987. Da evidenziare che dalla prossima edizione, quella targata 2023, Miss Universe aprirà alle donne incinte, già madri e sposate.La vincitrice dell'edizione 2023 di Miss Universe avrà l'eccezionale opportunità di rappresentare l'Italia nella prestigiosa finale di Miss Universe, che si terrà a El Salvador nel mese di novembre. Sarà un momento straordinario per celebrare la bellezza e la cultura italiane a livello globale.