Serie C, il Taranto pareggia 0-0 col Cerignola alla Nuova Arredo Arena di Francavilla Fontana

Primo pareggio interno del Taranto. Gli jonici impattano 0-0 col Cerignola alla “Nuova Arredo Arena” di Francavilla Fontana, nel posticipo della sesta giornata di andata del girone C di Serie C. Il match non si gioca allo “Jacovone”, indisponibile dopo l’ incendio divampato nella partita Taranto-Foggia del 3 settembre. Secondo risultato utile consecutivo per i rossoblu pugliesi. Sono ottavi con 8 punti insieme alla Virtus Francavilla Fontana e al Cerignola. Terzo pareggio esterno degli ofantini. Sesta partita positiva per la squadra di Ivan Tisci.