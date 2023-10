BUDAPEST - Gli occhi della Puglia sono puntati su Budapest (Ungheria) dove sono in corso i mondiali di Karate e la leccese Michela Rizzo, chiamata in nazionale a sostituire atleti che avevano appena vinto un campionato Europeo, domenica scende sul tatami per conquistare l’oro nel kata femminile a squadre insieme alla veterana Terryana D’Onofrio e all’altra new entry Elena Roversi.Davvero eccellente il risultato della squadra di kata femminile che ha avuto il coraggio di cambiare due terzi della formazione dopo il titolo europeo.La squadra femminile di kata è arrivata in finale superando un girone di ferro con 11 nazioni tra cui le temibili Portogallo, Turchia e Spagna.La giovane leccese, ancora ventenne domani sfiderà le campionesse del Giappone, giunte in finale dopo che il sorteggio aveva assegnato loro un girone da 10 squadre e con avversari decisamente più abbordabili. Croazia, Australia, Colombia, Brasile, Francia, Bosnia e Repubblica Ceca le altre squadre superate dal trio composto da Terryana D’Onofrio (ieri vincitrice del bronzo individuale kàta femminile), Elena Roversi e Michela Rizzo che hanno conquistato la finale in programma all’arena Papp Ladzlo Sport di Budapest (Ungheria) contro il Giappone, campione in carica e patria del karate.Grande il lavoro della coach azzurra Sara Battaglia che ha preparato e portato al successo il team italiano femminile di Kata. Ma grande anche il lavoro del maestro Vito Barletti che ha praticamente seguito Michela Rizzo sin dai suoi esordi nel mondo del karate, sostenendola anche quando l’atleta ha avuto problemi ad una caviglia. Nonostante ciò ha continuato ad allenarsi e a gareggiare.La finale a squadra che la Rizzo disputerà oggi, 29 ottobre alle ore 16:00, è anche un premio per tutti i grandi sacrifici e le tante rinunce fatte da questa 20 enne per amore dello sport e del karate.Altri due pugliesi hanno gareggiato sui tatami ungheresi vestendo i colori della nazionale. Si tratta degli olimpionici Michele Martina e Silvia Semeraro.