RUTIGLIANO – Migliaia e migliaia di visitatori hanno affollato ieri sera il cuore antico di Rutigliano per il secondo appuntamento targato Puglia Wine Festival. La festa del vino e dei sapori d’autunno, giunta alla sua 4^ edizione, ha richiamato nella città nota per i fischietti in terratocca tantissimi appassionati del vino.L’evento enogastronomico è realizzato dall’APS SensAzioni del Sud in collaborazione con Core Live Show e con il patrocinio del Comune di Rutigliano.Grande attenzione ieri sera per “PicciaFuoco”, un evento nell’evento che rientra in una ambiziosa collaborazione nella rete delle Città delle Ceramiche come Grottaglie; è stato costruito un creativo forno in carta per la cottura della terracotta, in questo caso una delle ciminiere dell’Ilva di Taranto. Così l’arte, la terracotta e il fuoco divengono simboli di tematiche di stringente attualità.Stasera, domenica 29 ottobre, il via all’ultimo appuntamento di questa fortunata edizione di Puglia Wine Festival. Pronti dalle ore 19.00 gli angoli di degustazione lungo le vie del borgo per l’assaggio di diverse varietà di vino. Fra un calice di negramaro, primitivo e l’immancabile vino novello, anche le caldarroste cotte al fuoco e altri piatti tradizionali. Inoltre, la possibilità di visitare i monumenti della città come l’antica Torre Normanna oppure le opere del Museo del Fischietto.Fra le vie del centro storico anche musica folkloristica con un travolgente “giro di pizzica” e in piazza XX Settembre Dj set e poi l’esibizione dei “Terraross”.Il Puglia Wine Festival vi aspetta a Rutigliano, nelle suggestive ambientazioni del centro storico, per vivere insieme la festa del vino e dei sapori d’autunno.Accesso all’evento libero e gratuito, consumazione con ticket.