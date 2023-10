POLIGNANO A MARE - Grande successo di pubblico per il viaggio musical-teatrale ai confini della realtà, per una serata all’insegna della comicità e delle note, che nella serata del 28 ottobre ha visto protagonista a Polignano a mare la Banda Osiris. La rassegna autunnale della nona edizione di Ad Libitum – La grande musica a Polignano ha portato in scena l’ironia polistrumentale della dissacrante ensemble composta da Sandro Berti (mandolino, chitarra, violino, trombone), Gianluigi Carlone (voce, sax, flauto), Roberto Carlone (trombone, basso, tastiere) e Giancarlo Macrì (percussioni, batteria, bassotuba), con Le dolenti note.Alle 21 il palcoscenico del Teatro Vignola di Polignano ha accolto lo spettacolo campione d’incassi, ispirato all’omonimo libro pubblicato nel 2014 da Ponte alle Grazie. La Banda Osiris, dopo essersi addentrata in modo irreverente nei meandri del complesso universo delle sette note, aver abbattuto i rigidi accademismi e le barriere dei generi musicali, intrecciando, tagliando e cucendo musica classica e leggera, jazz e rock, concentra il suo furore dissacrante sul mestiere stesso di musicista.Con l’abilità mimica, strumentale e canora che li contraddistingue, i quattro music-attori si divertono con ironia a elargire provocatori consigli: dal perché è meglio evitare di diventare musicisti a come dissuadere i bambini ad avvicinarsi alla musica, da quali siano gli strumenti musicali da non suonare a come eliminare i musicisti più insopportabili. Attraverso musica composta e scomposta, musica da camera e da balcone, Beatles e Vasco Rossi, la Banda Osiris tratteggia il ritratto impietoso della figura del musicista: presuntuoso, permaloso, sfortunato, odiato, e, raramente, amato.La programmazione autunnale di Ad Libitum – con la direzione artistica di Maurizio Pellegrini per Epos Teatro - vede il riconoscimento del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Polignano.Per maggiori informazioni sugli eventi in programma inviare una mail all’indirizzo biglietteria@eposteatro.com o chiamare il numero +39 392 9642809. Il programma completo sul sito www.eposteatro.com