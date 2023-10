Nave ONG Sos Humanity soccorre 90 migranti nel Mediterraneo centrale

La nave dell'ONG tedesca, Humanity 1, ha recentemente portato in salvo 90 migranti in tre diverse operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale. Tra di loro, vi sono diverse donne e minori non accompagnati, i quali si trovavano in situazioni di pericolo mentre cercavano disperatamente di raggiungere luoghi più sicuri.Le autorità italiane hanno assegnato al Humanity 1 il porto di Bari come destinazione per lo sbarco, ma questa decisione è stata oggetto di critiche da parte dell'ONG tedesca. Secondo quanto dichiarato dalla Sos Humanity, questa scelta comporta un "rischio inutile per la salute dei superstiti indeboliti e una violazione del diritto marittimo, poiché lo sbarco avrebbe potuto essere facilitato più rapidamente in alcuni porti molto più vicini dell'Italia meridionale."L'episodio evidenzia la complessità delle operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale e le sfide relative alla distribuzione dei migranti soccorsi. Mentre le organizzazioni umanitarie svolgono un ruolo fondamentale nel salvare vite umane in mare, la questione dei porti di destinazione rimane spesso controversa, con il coinvolgimento di più attori e interessi coinvolti.