Attacco armato a Bruxelles: vittime

BRUXELLES - Nel centro di Bruxelles, sulla boulevard d’Ypres, una tragedia ha sconvolto la città, quando un uomo armato di un kalashnikov ha aperto il fuoco poco dopo le 19. L'attacco ha provocato la morte di due persone, entrambe cittadini svedesi, e diverse altre sono rimaste ferite. Si sospetta che le vittime possano essere tifosi svedesi, probabilmente diretti a una partita di calcio tra Belgio e Svezia, che è stata successivamente sospesa a causa degli eventi.I video registrati da alcuni passanti e diffusi in rete mostrano l'attentatore che arriva in scooter, indossa una giacca arancione e apre il fuoco con l'arma. Si riferisce che abbia gridato "Allah Akhbar" durante l'attacco. Dopo aver inseguito due vittime all'interno di un edificio, è tornato in strada e ha sparato contro le automobili, quindi è fuggito nuovamente sul suo scooter.Al momento, l'ambasciatrice italiana in Belgio ha confermato che nessun cittadino italiano è stato coinvolto nell'attacco.A seguito dell'attentato la polizia è stata mobilitata in tutta la città e il livello di allerta per la minaccia terroristica in Belgio è stato elevato al massimo, ovvero il livello 4. Le indagini sono in corso per scoprire ulteriori dettagli sull'attentatore e le sue motivazioni, mentre le autorità belghe stanno adottando misure straordinarie per garantire la sicurezza pubblica.