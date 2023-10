OVS lancia da Bari l'Ideathon: il futuro del fashion retail

BARI - L’evento, in collaborazione con il Politecnico di Bari e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, si terrà il 19 ottobre dalle 9 alle 18 nella sede di BINP, l’incubatore del Politecnico di Bari nel Campus di via OrabonaLa maratona di idee si inserisce nel quadro del progetto di investimento avviato nel gennaio 2023 dal Gruppo OVS in Puglia per la creazione di un polo di innovazione tecnologica e un centro multifunzione in ottica di sostenibilità ed economia circolareGruppo OVS promuove, in collaborazione con il Politecnico di Bari, l’Ideathon per il confronto e lo sviluppo di idee su temi rilevanti per il futuro del fashion retail.L’evento, in programma giovedì 19 ottobre 2023, dalle 9 alle 18, presso la sede del Boosting Innovation in Poliba – BINP nel campus di via Orabona, offrirà a studenti e laureati l’opportunità di confrontarsi e sfidarsi sulla creazione di nuovi progetti che riguardano innovazione tecnologica ed economia circolare. I partecipanti, divisi in due gruppi, faranno uso di tecniche di AI per generare campagne di marketing a supporto del processo creativo e proporranno modelli di customer experience legata a processi di economia circolare e second hand.L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto di investimento avviato nel gennaio 2023 da Gruppo OVS in Puglia per la creazione di un polo di innovazione tecnologica e un centro multifunzione in ottica di sostenibilità ed economia circolare. Nel triennio 23-25, OVS prevede di inserire 125 persone tra laureati con competenze nel mondo del digitale, intelligenza artificiale e cyber security oltre a figure specializzate che saranno impiegate nella rilavorazione dei capi e delle attività legate al centro multifunzione. In questo nuovo polo di innovazione tecnologica Gruppo OVS concentrerà gran parte del suo programma di sviluppo di progetti ad alto contenuto digitale (risorse dedicate per circa 19 €mln nel triennio 2023-2025) e un innovativo impianto che sosterrà lo sviluppo del Gruppo sui temi che riguardano il riutilizzo dei capi di abbigliamento (investimenti per circa 14 €mln nel triennio 2023-2025).“L'Ideathon, che è una delle attività che fanno parte del piano di investimento del Gruppo OVS in Puglia, sottolinea il nostro impegno nella digitalizzazione e sostenibilità del business. - dice Anna Matteo, Digital Transformation Director & CIO di OVS - La partnership con il Politecnico di Bari ci offre l’opportunità di lavorare con giovani laureati che hanno la formazione necessaria per garantire lo sviluppo delle nuove attività e ci consente inoltre di valorizzare le competenze del territorio, con conseguenti impatti positivi in termini produttivi e sociali.”“L'investimento del Gruppo OVS nella nostra regione ha un valore aggiunto perché è un investimento che punta sulle idee, sui talenti e sulla condivisione di un progetto con il territorio che lo accoglie. - dichiara Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia - Un progetto capace di mettere insieme settori e temi su cui la Puglia sta puntando in maniera decisa: dall’innovazione tecnologica alla sostenibilità, dal tessile e manifatturiero all’economia circolare. Puntare su una collaborazione con i giovani laureati del Politecnico di Bari ci restituisce il senso di un investimento che valorizza le competenze pugliesi e che offre importanti opportunità lavorative.”“Con OVS sperimentiamo un modello innovativo di interazione con i giovani, più efficace sul piano della formazione e dell’orientamento. – afferma Francesco Cupertino, Rettore del Politecnico di Bari - Attraverso l’esperienza delle nuove tecnologie, facciamo emergere i talenti e le vocazioni per le nuove professioni, a cui siamo interessati tanto noi quanto le imprese. Questa sinergia si sposa perfettamente con i piani di sviluppo del Politecnico per i prossimi anni, che saranno caratterizzati da grandi cambiamenti socio economici e in vista dei quali stiamo ampliando i nostri ambiti di studio e di ricerca. Ciò riguarderà in particolare le competenze digitali, che saranno la chiave di accesso a tutti i settori in modo trasversale, per cui vogliamo aiutare i giovani a costruire adesso il loro futuro.”“Siamo lieti che il gruppo OVS prosegua nella sua strategia di investimento sul territorio barese - commenta il vicesindaco e assessore all’Innovazione tecnologica Eugenio Di Sciascio - e lo faccia anche e soprattutto guardando alla migliore risorsa che abbiamo, le nostre ragazze e i nostri ragazzi, che con la loro creatività e il loro impegno possono produrre innovazione e crescita. Bari è una città che punta molto del proprio futuro proprio sull’innovazione in ambito digitale e sulla sostenibilità, due temi che sono al centro anche delle grandi transizioni in corso”.I vincitori dell’Ideathon Il futuro del fashion retail saranno nominati da una giuria di esperti composta da docenti del Politecnico di Bari (tra cui il Prof. Tommaso Di Noia, Sistemi di Elaborazione dell'Informazione; il Prof. Michele Dassisti, Tecnologie e Sistemi di Lavorazione e il Prof. Antonio Messeni Petruzzelli, Gestione dell’Innovazione) e top manager di OVS (Carmine Di Virgilio, Global Chief Retail Officer e Simone Colombo, Head of Corporate Sustainability).La premiazione avverrà alla presenza di Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, Vice Sindaco Città di Bari e Assessore alla Trasformazione Digitale e Gianni Moscatelli, Direttore Risorse Umane e Organizzazione Gruppo OVS.I vincitori avranno la possibilità di viaggiare in Europa per partecipare ai principali eventi del settore.