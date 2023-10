Parco dei Colori a Borgo Pace: sabato 7 ottobre l'inaugurazione della nuova gestione

LECCE - Il Parco dei Colori, in via Medaglie d'oro a Borgo Pace, inaugura il suo nuovo corso sabato 7 ottobre, con una festa di comunità che inizierà alle 17 e proseguirà fino alla 23.Il parco è stato candidato dall'Amministrazione comunale al bando regionale Luoghi Comuni, iniziativa dell'Assessorato alle Politiche giovanili della Regione Puglia e dell’ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione), che finanzia con 40mila euro progetti di innovazione sociale da realizzare in spazi pubblici sottoutilizzati promossi da organizzazioni giovanili pugliesi. A risultare vincitore è stato il progetto “Comunità Arcobaleno”, presentato da DiVagare ETS, in partenariato con Spazio Sociale Zei, Fondazione Emmanuel, Unica Soc. Coop. Soc., Associazione Seraphicus, Cane Educato 2.0.Dalle 17.00, dopo i saluti istituzionali, si parlerà delle attività che animeranno il parco come ludoteca 0-99 anni, come spazio di vicinato, come luogo di benessere psicologico e fisico, e delle tante attività che hanno al centro la partecipazione, la cittadinanza attiva e il volontariato. Ragione per la quale l'iniziativa rientra nel programma della 5° edizione di Strade Volontarie, grazie al supporto del CSV Brindisi-Lecce. Sarà presentato il progetto "Woodcycle - Falegnameria e ri-ciclofficina sociale" che prende avvio grazie a un ulteriore finanziamento della Fondazione Megamark nell’ambito del bando Orizzonti Solidali.Dalle 18.30, grazie alla collaborazione con Club Tira il Dado, I Fabbricanti di Sogni, Lecce Scacchi, Città del Sole e L’ Angolo del Fumetto, il parco diventerà una ludoteca a cielo aperto per tutte le età.Dalle 20.30 la terza parte della serata sarà dedicata all’incontro tra la musica brasiliana e la musica italiana, con Samba Lab sulle note di un forró pizzicato (il forrò è la più diffusa danza popolare del Nord Est del Brasile).Il nuovo Parco dei Colori sarà, quindi, uno spazio di comunità dedicato alla condivisione, al gioco, alla musica.«In questi mesi più volte bambini e genitori – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – mi hanno chiesto quando avrebbero riavuto il Parco dei Colori e io rispondevo invitando alla pazienza, perchè ci stavamo lavorando. Ora ci siamo, sabato inaugureremo insieme la nuova vita del Parco dei Colori con una festa di comunità. Anche Parco dei Colori riapre grazie al bando regionale Luoghi Comuni e grazie a un gruppo di realtà locali che decidono insieme di costruire un progetto di gestione di uno spazio pubblico. Come è successo a Tagghiate Urban Factory (finanziato sempre da Luoghi Comuni). Come sta succedendo da qualche giorno a Masseria Tagliatelle (finanziata con Fondazione Con il Sud). Questa voglia di mettersi in gioco da parte di tante associazioni in luoghi importanti della città mi rende felice e orgoglioso. È vero cambiamento solo se amministrazione e cittadini si impegnano fianco a fianco».«Il Parco torna finalmente al suo quartiere – sottolinea l'assessora alle Politiche urbanistiche e al Patrimonio Rita Miglietta – grazie alla candidatura dello spazio che l'amministrazione ha fortemente voluto al bando regionale Luoghi Comuni. Questo ha consentito ad un partenariato di giovani realtà locali di proporsi con un progetto gestionale improntato ai bisogni del quartiere con una visione intergenerazionale rivolta a bambini, famiglie, anziani e giovani. Un bellissimo progetto che coglie il senso profondo dello spazio pubblico e della rigenerazione in atto a Borgo Pace. Si rivitalizza così un altro spazio pronto a diventare luogo, ovvero casa di tutti con un'anima e un'identità collettiva».