Pedesubappenninica, che fine hanno fatto i 5 milioni di euro appaltati a dicembre 2022?

๐—” ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฆ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐Ÿญ.Sto percorrendo la Pedesubappenninica di ritorno da Bovino verso Deliceto ed รจ tutto un dover stare attenti alle buche. Eppure a ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ ๐—ณ๐˜‚๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐—ผ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฎ๐—น๐˜๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐Ÿฑ ๐—บ๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ๐—ผ per il rifacimento dell’asfalto su tutto il tratto giร esistente della R1, da Candela a Bovino. ๐˜พ๐™๐™š ๐™›๐™ž๐™ฃ๐™š ๐™๐™–๐™ฃ๐™ฃ๐™ค ๐™›๐™–๐™ฉ๐™ฉ๐™ค? In 10 mesi sono stati interessati solo 6 km! Mi chiedo quanto ci vorrร per completare l’intera opera fino a Lucera e spendere i 100 milioni di euro ottenuti durante il mio mandato. Del resto ci sono voluti 40 anni prima che qualcuno si rioccupasse della Strada Regionale 1, probabilmente vorranno mettercene altrettanti!