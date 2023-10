Bari, giovedì 12 ottobre 2023 Career Day per il Settore della Ristorazione



BARI - Il prossimo 12 ottobre si terrà l’evento Career Day per il Settore della Ristorazione dedicato a coloro che sono in cerca di occupazione in questo ambito. - Il prossimo 12 ottobre si terrà l’evento Career Day per il Settore della Ristorazione dedicato a coloro che sono in cerca di occupazione in questo ambito.





L’incontro è riservato ai candidati interessati a lavorare nel settore ristorativo e si pone l’obiettivo primario di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.

L’evento sarà anche l’occasione per promuovere tra gli utenti la conoscenza degli strumenti per la ricerca attiva di nuove opportunità lavorative come ad esempio il portale regionale LavoroxTe.

Durante i colloqui conoscitivi con gli operatori dell’Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro Arpal Puglia, gli utenti saranno accompagnati nell’utilizzo del portale al fine di individuare ed effettuare le candidature alle offerte di lavoro attive sul territorio.

L’appuntamento con i cittadini è previsto per giovedì 12 ottobre 2023 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 16:30 presso il Centro per l’impiego di Bari 2 - via delle Magnolie, 6 - Modugno, Zona Industriale - Ba.