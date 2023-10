Nel secondo tempo al 94’ Zonta realizza la rete decisiva per il successo della squadra di Ezio Capuano. Seconda vittoria consecutiva per i rossoblu che sono al quinto posto in classifica insieme al Picerno, alla Casertana e al Crotone con 17 punti. Terza sconfitta interna per la Virtus Francavilla Fontana che è quartultima con 11 punti.

Seconda vittoria esterna del Taranto che prevale 2-1 sulla Virtus Francavilla Fontana alla “Nuova Arredo Arena” nell’ undicesima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 10’ i biancazzurri passano in vantaggio con Artistico e al 34’ Kanoutè pareggia per gli jonici.