Presentazione del libro 'Chiesa e Territorio in Puglia' a Trinitapoli: un omaggio alla storia delle istituzioni ecclesiali

Quest'opera editoriale di rilevanza storica è stata realizzata grazie al contributo dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e di altri enti. Il libro si suddivide in due sezioni: "Chiesa e Territorio" e ospita i contributi di venti studiosi e docenti universitari. Questi saggi coprono una vasta gamma di argomenti, spaziando dalla storia alla storia dell'arte e alla storia economica, offrendo un'ampia panoramica delle interazioni tra la Chiesa e il territorio in Puglia.



L'evento di presentazione sarà un'occasione unica per riflettere sulla storia delle istituzioni ecclesiastiche nella regione e per onorare il Prof. Pietro Di Biase. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, ha espresso parole di stima e riconoscimento per il lavoro del Prof. Di Biase, sottolineando il suo impegno nella ricerca storica, in particolare sulla storia delle istituzioni ecclesiastiche, sia a livello locale che internazionale.



Il programma dell'evento prevede l'intervento del relatore Francesco Violante dell'Università di Bari, la partecipazione del Prof. Victor Rivera Magos dell'Università di Foggia, e la presenza di Mons. Leonardo D’Ascenzo come relatore d'onore. A coordinare l'evento sarà Riccardo Losappio, responsabile delle comunicazioni sociali dell'ufficio diocesano.



Questo evento promette di essere un momento di approfondimento culturale e di riflessione sulla storia e sul patrimonio ecclesiastico della Puglia, unendo studiosi, docenti e la comunità locale in un dialogo arricchente e stimolante.

- Nella pittoresca città di Trinitapoli, situata nella suggestiva regione della Puglia, si terrà un importante evento dedicato alla storia delle istituzioni ecclesiali del Mezzogiorno. In particolare, venerdì 13 ottobre, presso la parrocchia della B.V.M. di Loreto, sarà presentato il libro intitolato "Chiesa e Territorio in Puglia, la storia Patrimonio di Comunità. Studi offerti a Pietro di Biase," a cura di Victor Rivera Magos e pubblicato dalla casa editrice Rotas.