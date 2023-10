Serie C, il Brindisi pareggia 1-1 con la Juve Stabia al Fanuzzi





I pugliesi pareggiano al 7’ del secondo tempo per merito di Valenti. Per la squadra di Ciro Danucci, prima gara giocata a Brindisi dopo i lavori di ristrutturazione dello stadio ed è quintultima con 7 punti insieme alla Casertana. Terzo pareggio esterno per i gialloblu di Castellammare e sono primi a 15 punti.

Primo pareggio interno del Brindisi. I biancazzurri impattano 1-1 con la Juve Stabia al “Fanuzzi” nel recupero della settima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 17’ i campani passano in vantaggio con Candellone.