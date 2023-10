Professione Influencer, grande partecipazione al Job Day organizzato da Confcommercio Bisceglie

Il meeting, rientrante nel progetto “Orient@re al futuro”, iniziativa promossa dalla Regione Puglia e realizzata dal Comune di Bisceglie in collaborazione con il Centro per l’impiego di Bisceglie e gli stakeholders del territorio, nasce con l’idea di offrire spunti di riflessione a proposito dell’attività, sempre più rilevante, dell’influencer.



Tra i relatori dell’iniziativa vi erano Caterina Todisco (Dottore commercialista), Annalisa Marcone (Mediasette srls), Girolamo Todisco (Consulente del lavoro), Luigi Menduni (Medli Strategie Digitali) e Francesco Tarricone (Digital Peppers Snc).



Ospite atteso dell’incontro è stato l’agricoltore/influencer bitontino Michele Monopoli, che ha raccontato il suo primo mestiere, quello di agricoltore, per l’appunto, come la sua prima passione che ha poi saputo tradurre in linguaggio social ai suoi cinquecento mila follower su Instagram e oltre trecento mila su Tik Tok. Canali che permettono a Monopoli di lanciare anche messaggi di sensibilizzazione su tematiche importanti d’attualità e a, altre volte, schernire in maniera ironica, alcuni vezzi raccontati in maniera decisamente più snob da altri influencer.



«L’attività di influencer, come emerso dall’incontro, appare sempre più come rilevante sul piano della promozione (turistica, enogastronomica, commerciale, paesaggistica, storico-culturale, artistica e così via), ma che necessita di, come tutte le professioni, competenze, sana passione e grande capacità comunicativa», ha dichiarato a margine dell’evento Katia Todisco di Confcommercio Bisceglie.

