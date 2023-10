Punti Cardinali Noicàttaro: arriva il Recruting Day con Mcdonald's. Ecco come candidarsi

NOICATTARO - Locus N.O.H.A. New Orientation Hub Activities continua a tracciare percorsi di opportunità lavorativa attraverso i Job Days. Il progetto, promosso dal dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia e realizzato all’interno dell’avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, è una delle misure sperimentali della strategia regionale “Agenda per il lavoro Puglia – il futuro è un capolavoro”.Lo sportello di orientamento al lavoro, attivo negli uffici comunali della zona PIP, sarà partner della nota catena di fast-food McDonald’s nella ricerca di risorse da inserire presso i propri store.L'appuntamento è previsto per venerdì 27 ottobre 2023 dalle 09:00 alle 14:30, presso gli uffici comunali della zona PIP – Viale Sindaco D.Saponaro snc, Noicattaro (BA). L’evento è aperto a 60 partecipanti che potranno prenotarsi telefonando allo 0804164680 o scrivendo a punticardinalinoicattaro@gmail.comDurante l’evento sarà possibile incontrare i manager, consegnare il proprio curriculum vitae e sostenere un colloquio per partecipare alla selezione come Addetto alla Ristorazione - Crew.“L’obiettivo del progetto Punti Cardinali è fornire alla cittadinanza gli strumenti necessari per avere supporto e sostegno nella ricerca del lavoro. L’istituzione di uno sportello fisico in una struttura comunale costituisce un punto di riferimento certo per giovani e cittadini che sino ad oggi si sono sentiti disorientati e che finalmente potranno essere guidati nella ricerca di un’occupazione. Attraverso i laboratori e le giornate di orientamento al lavoro come questa, possiamo dare una concreta opportunità a persone disoccupate e inoccupate”, dichiara il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.