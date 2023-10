Quattro calciatori del Lecce sono stati convocati nelle Nazionali

Il trequartista Ylber Ramadani dovrà giocare nell’ Albania la gara interna di oggi con la Repubblica Ceca per le qualificazioni agli Europei e l’amichevole del 17 ottobre in casa con la Bulgaria. Il difensore Touba Ahmed è stato convocato nell’ Algeria per le amichevoli di oggi in casa col Capoverde e del 16 ottobre in Egitto.

Quattro calciatori del Lecce sono stati convocati per le gare delle Nazionali. L’attaccante Nikola Krstovic dovrà disputare nel Montenegro l’amichevole di oggi in casa col Libano e il 17 ottobre il match esterno con la Serbia per le qualificazioni agli Europei. Il centrocampista Hamza Rafia sarà a disposizione della Tunisia per le amichevoli di domani in Corea del Sud e del 17 ottobre in Giappone.