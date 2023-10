Rally dei trulli, manifestazione di auto storiche con percorsi a tempo

BARI - Il sette ed otto ottobre 2023 si svolgerà la dodicesima edizione del "Rally dei trulli", organizzato dall'Old Cars Club, evento patrocinato dalla Regione Puglia e dal Comune di Santeramo in Colle; una manifestazione di regolarità a calendario ASI che ha coinvolto diversi paesi dell’hinterland pugliese fra cui: Santeramo in Colle, Alberobello, Turi e Gioia del Colle.Oltre 30 vetture, provenienti da tutta Italia al via, tutte di estremo prestigio, tra cui spicca la folta rappresentanza inglese (Austin A40, Jaguar XK, Triumph Spitfire 4) e quella italiana (Alfa Romeo GT e Lancia Fulvia HF) I concorrenti inizieranno la prova di regolarità il giorno 07 ottobre con partenza dalla centralissima Piazza Garibaldi in Santeramo in Colle città che ha patrocinato l’evento. Tutte le auto saranno presentate per una breve esposizione statica fino alle ore 10.30 per poi partire a distanza di 1 minuto una dall’altra per l’inizio del Rally dei Trulli.La prima destinazione è Turi c/o Cantine Coppi, dove, all’interno della Masseria si svolgeranno le prime prove di abilità a cronometro.Il Rally si porterà alla volta di Gioia del Colle per poi proseguire per un itinerario "slow" passando per varie cittadine con destinazione finale Alberobello.Lungo il percorso prove a cronometro per il prosieguo della gara di regolarità.Domenica 08 ottobre partenza dalla struttura turistica alla volta di Polignano a Mare per poi proseguire alla volta di Masseria Torre Catena dove si svolgeranno le ultime prove a cronometro.L'evento si concluderà con le premiazioni dei primi 5 classificati per categoria di questa dodicesima edizione del “Rally dei Trulli”, gara di regolarità per auto storiche a validità nazionale con strumentazione libera.“Siamo molto soddisfatti di aver organizzato un raduno di auto storiche a livello nazionale, che ha portato turismo di qualità nella bella Puglia, visto le tante belle automobili, ed i tanti Comuni coinvolti”, afferma Antonio Durso, Presidente dell’Old Cars Club di Bari, organizzatore dell’evento “ancora una volta nel centro sud si è utilizzata un’auto storica appositamente trasformata per disabili con comandi meccanici e elettronici; la Lancia “Fulvietta” 1.3 S del 1970 appositamente messa a disposizione, in forma gratuita, da ASI Solidale, in favore dell’equipaggio che prenderà parte a questa edizione del Rally dei Trulli il cui conducente è diversamente abile”.Una particolarità tra le auto presenti alla manifestazione: una Alfa Romeo Giulia SS del 1960 definita dai più “squalo” per le suo forme . Questa vettura è dotata di una carrozzeria disegnata da Bertone Importanti innovazioni tecniche sono state il cambio a 5 marce di serie e i freni anteriori a tre ceppi auto avvolgenti, in grado di generare una coppia frenante maggiore di quella dei normali freni a tamburo.