La Borsa di Milano Chiude in Calo la Seduta

MILANO - La giornata in Borsa si è conclusa con un leggero calo a Milano, con il Ftse Mib che ha registrato una flessione dello 0,17%, chiudendo a 27.435 punti.Nella complessità del mercato azionario italiano, alcuni titoli si sono distinti in positivo. In particolare, Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha guadagnato il 4,6%, mentre Campari ha registrato un incremento del 2,8%.Dall'altra parte, tra i titoli che hanno fatto registrare delle perdite, ci sono stati Inwit e Amplifon, entrambi con una diminuzione del 2,6%, e Leonardo, che ha chiuso la giornata con un calo del 2,08%.Queste fluttuazioni riflettono la complessità del mercato finanziario e l'importanza di monitorare attentamente le dinamiche economiche e le notizie di mercato. Gli investitori rimangono vigili mentre cercano di navigare in un ambiente economico in continua evoluzione.