'Segnali dal futuro: umanità in cammino - senza voltarsi indietro'

BARI - Nel cuore di Bari, il 7 ottobre alle 18:30, si terrà un evento eccezionale all'Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro. Sarà l'inaugurazione della 49^ stagione artistica di Puglia Teatro e la 22^ edizione de L'Eccezione, sotto il patrocinio del Ministero della Cultura e con la direzione artistica di Rino Bizzarro, insignito del Premio "Franco Enriquez."Questo evento segna l'inizio del ciclo "Segnali dal Futuro – Una Lunga Strada," curato da Santa Fizzarotti Selvaggi. Il titolo del primo incontro è "Umanità in Cammino – Senza Voltarsi Indietro."L'umanità ha percorso strade infinite nel corso dei millenni. Dalle epoche arcaiche ai giorni nostri, l'uomo si trova ancora in un'eterna ricerca di sé stesso. Questo concetto richiama alla mente le parole di Freud, che ci ricorda che in fondo siamo sempre gli uomini che brandivano la clava nelle caverne. Il mistero e il terrore sembrano emergere dalle profondità del nostro essere, come se il preumano stesse per inghiottirci.Ma come può l'uomo diventare veramente Uomo? Questo è il complesso interrogativo che verrà affrontato nell'evento-spettacolo. A guidarci in questa esplorazione saranno Santa Fizzarotti Selvaggi, psicologa psicoterapeuta con una formazione psicoanalitica e scrittrice, e il frate cappuccino e psicologo padre Mariano Bubbico. Inoltre, il professor Enrico Pierangeli, esperto neurologo e neurochirurgo, contribuirà alla discussione, fornendo una prospettiva scientifica sulla natura umana. L'evento sarà arricchito dall'intervento di Teodosio Saluzzi.Questo incontro rappresenta una preziosa opportunità per esplorare i misteri dell'essere umano, dalle sue origini ancestrali alle possibilità future. Sarà un momento di riflessione profonda sulla natura umana e sul percorso che ci attende mentre avanziamo lungo questa lunga strada.L'Eccezione - Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, situato in Via Indipendenza 75, a Bari, sarà il palcoscenico di questa stimolante conversazione. Il direttore artistico Rino Bizzarro e tutto il team di Puglia Teatro attendono con entusiasmo di darvi il benvenuto a questa straordinaria esplorazione del futuro dell'umanità.Per ulteriori informazioni e dettagli sull'evento, è possibile contattare L'Eccezione - Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro ai seguenti recapiti: Tel. Fax 0804167320; 3386206549, e-mail: pugliateatro@gmail.com, o visitare il sito web all'indirizzo http://www.pugliateatro.it.Intraprendiamo questo viaggio insieme, alla scoperta dei segnali dal futuro che ci guideranno verso l'evoluzione dell'umanità, senza voltarci mai indietro.