Serie C: Foggia- Brindisi sfida di cartello

FRANCESCO LOIACONO - Foggia-Brindisi è la sfida di cartello dell’ottava giornata di andata del girone C di Serie C. La gara si disputerà domani alle 16,15 allo “Zaccheria”. L’ infortunato Sainz Maza del Cerignola non sarà disponibile nella partita delle 14 col Monterosi al “Bonolis” di Teramo. Taranto- Crotone si giocherà domenica 15 ottobre alle 16,15 allo “Jacovone” a porte chiuse.

Questa decisione è stata presa dalla prefettura di Taranto, perché i lavori di ristrutturazione della curva sud, dopo l’ incendio nell’ incontro interno col Foggia del 3 settembre, non sono ancora terminati. La Virtus Francavilla Fontana cercherà di confermare col Sorrento alla “Nuova Arredo Arena” il suo ottimo inizio di campionato, per gli 11 punti ottenuti in 7 giornate. Il centrocampista Viteritti, acquistato dal Monopoli dopo essersi svincolato dal Potenza,andrà in panchina nella partita dei biancoverdi con il Latina al “Francioni”.