Serie C, il Brindisi vince 3-1 sul Latina al Francioni

Il Brindisi √® tredicesimo con 6 punti. Deve recuperare la gara non giocata il 10 settembre col Catania per l’ indisponibilit√† del “Fanuzzi” in seguito ai lavori di ristrutturazione. Prima sconfitta per il Latina, primo a 11 punti insieme alla Juve Stabia.

Prima vittoria esterna del Brindisi. I biancazzurri prevalgono 3-1 sul Latina al “Francioni” nell’ anticipo della sesta giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 6’ i laziali passano in vantaggio con Paganini. Al 26’ i pugliesi pareggiano per merito di Bunino. Al 30’ Bizzotto porta sul 2-1 la squadra di Ciro Danucci. Al 39’ Albertini realizza la terza rete.