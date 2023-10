Seconda sconfitta esterna del Taranto. Gli jonici perdono 2-1 col Giugliano al “De Cristofaro” nella settima giornata di andata del girone C di Serie C. La squadra di Ezio Capuano è undicesima con 8 punti insieme al Giugliano e al Catania. Prima vittoria esterna per la Virtus Francavilla Fontana. I biancazzurri prevalgono 3-1 sulla Turris al “Liguori”. Terzo successo in questo campionato. La squadra di Alberto Villa è quinta a 11 punti con il Picerno.