Serie C: il Cerignola pareggia 0-0 col Benevento al Monterisi

Terzo pareggio interno per il Cerignola. Gli ofantini impattano 0-0 col Benevento al “Monterisi” nella settima giornata di andata del girone C di Serie C. Quarto pareggio consecutivo, il terzo per 0-0. Sesto pareggio in questo torneo. Settimo risultato utile della squadra di Ivan Tisci, decima con 9 punti in zona play off. I campani sono primi a 14 punti insieme alla Juve Stabia. I gialloblu di Castellammare devono recuperare domani alle 18,30 la partita esterna col Brindisi, non disputata ieri per l’ indisponibilità del “Fanuzzi”, dovuta ai lavori di ristrutturazione.