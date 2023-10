Settembre 2023: il mese poi caldo mai registrato

Il mese scorso, settembre 2023, ha segnato un nuovo record nella storia climatica. Secondo l'osservatorio climatico dell'Unione europea Copernicus, settembre è stato il mese più caldo mai registrato, e la differenza rispetto agli anni passati è stata "straordinaria".Un rapporto pubblicato dal Copernicus Climate Change Service (C3s) ha svelato che la temperatura superficiale media dell'aria a settembre è stata di 16,38 gradi Celsius. Questo valore è risultato essere 0,93 gradi Celsius più alto rispetto alla media registrata nello stesso mese durante il periodo 1991-2020, e addirittura 0,5 gradi Celsius sopra il precedente record del 2020.Solitamente, i record di temperatura vengono superati con margini molto più esigui, spesso intorno a un decimo di grado.Il rapporto ha rivelato che settembre 2023 è stato il "mese caldo più anomalo" mai registrato dal 1940. Questo significa che la temperatura è stata circa 1,75 gradi Celsius più alta rispetto alla media dei mesi di settembre nel periodo preindustriale tra il 1850 e il 1900.Carlo Buontempo, direttore di C3s, ha commentato: "Abbiamo vissuto il settembre più incredibile di sempre dal punto di vista climatico. È semplicemente da non crederci". Questi dati sottolineano l'urgenza del cambiamento climatico e dimostrano che non si tratta di un problema futuro, ma piuttosto di una realtà già presente.L'aumento delle temperature globali e gli eventi climatici estremi richiedono azioni concrete per affrontare il cambiamento climatico e mitigarne gli effetti. Gli esperti sottolineano l'importanza di adottare politiche e comportamenti che riducano le emissioni di gas serra e promuovano la sostenibilità ambientale per preservare il nostro pianeta per le future generazioni.