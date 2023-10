Ssc Bari: esonerato Michele Mignani

La decisione della dirigenza biancorossa di esonerare Mignani si è resa opportuna e necessaria a seguito del magro bottino di risultati ottenuto dai Galletti in questo primo scorcio di campionato con 1 vittoria, 1 sconfitta e 7 pareggi. Si attende nelle prossime ore il nome del successore di Mignani sulla panchina del Bari.

- Michele Mignani non è più l'allenatore della SSC Bari. Dopo le indiscrezioni diffuse sui social e sulla rete, l'ufficialità dell'esonero dell'allenatore genovese è arrivata questo pomeriggio con il comunicato del club biancorosso che riporta così: "SSC Bari comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra il Sig. Michele Mignani. Al tecnico di Genova va un sentito ringraziamento per la professionalità e la dedizione dimostrata ogni singolo giorno alla guida dei biancorossi, condotti trionfalmente alla conquista di una promozione in Serie B, fino a arrivare a un passo dal centrare un'impresa memorabile nella scorsa stagione. Con grande stima e riconoscenza per il tecnico e per l'uomo Mignani, capace di dimostrarsi persona di valore dentro e fuori dal campo, la Società ringrazia per l'impegno profuso augurando nel contempo un futuro denso di soddisfazioni umane e professionali".