'Taranto nel cuore', grande successo per una giornata di sport e solidarietà

Circa 800 gli agonisti, tesserati Fidal, che hanno percorso i 21,097 km della mezza maratona svoltasi su un circuito che ha attraversato le zone più belle e suggestive della città dei due mari: Ponte Girevole, città vecchia, via D'Aquino, via Di Palma, Arsenale MM. Una partecipazione massiccia non solo da Puglia e Basilicata. Numerosi sono stati gli iscritti provenienti da Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Calabria. Quasi 300 i partecipanti alla “Taranto nel cuore race”, sulla distanza di 6 km, circuito non competitivo aperto a tutti. A chiudere il programma della giornata la “Taranto nel cuore kids” per i più piccoli.



Vincitore della mezza maratona l'atleta di Laterza (Taranto), Giovanni Rizzi tesserato con Atletica Pro Canosa; secondo gradino del podio per Michele Uva, Free Runner Molfetta; terzo posto per Donato Micunco, Quelli della Pineta Bari. La prima donna a tagliare il traguardo è stata Francesca Pastore, Gioia Running.



Una giornata di sport ma anche di solidarietà. Per il tramite dell'associazione Genitori Tarantini, una parte del ricavato della competizione è stato donato al reparto di Onco Ematologia Pediatrica del SS. Annunziata di Taranto, diretto dal dottor Valerio Cecinato.



Soddisfatto Antonello Cancellieri, presidente dell'Asd Taranto sportiva che ha organizzato la manifestazione. “E' stata una bellissima giornata di sport e di solidarietà - ha detto – con una grandissima partecipazione anche da regioni lontane. Una grande soddisfazione che ci ripaga dei sacrifici e dell'impegno profuso in questi mesi. Ringrazio i partner istituzionali, gli sponsor, i volontari che hanno contribuito alla riuscita di questa edizione di Taranto nel cuore”.



Partner istituzionali di Taranto nel cuore sono: Comune di Taranto, Regione Puglia, Marina Militare, Fondazione Taranto 25, Protezione Civile Taranto, Comitato provinciale Coni, Sport e Salute Puglia, Fidal Puglia (Federazione italiana di atletica leggera).



Sponsor della manifestazione sono: Centro commerciale Porte dello Jonio, Ladisa srl, Martinucci srl, caffè Ninfole, Tenute Motolese, Tenore srl, Falegnameria Loperfido, Spina 1966 Sapori di Puglia, Granarolo, Depur Systems, MedicAir, Pascar, Massigen, Pheedra, White seeds, Tre Valli, Epops.

TARANTO - Una splendida giornata di sole ha accolto gli atleti che hanno partecipato alla dodicesima edizione della “Taranto nel cuore - Half Marathon del Mediterraneo”, organizzata dall'Asd Taranto Sportiva, affiliata Fidal (Federazione italiana di atletica leggera), valevole per il Campionato regionale di corsa su strada CorriPuglia 2023.