'Ciclostorica Puglia', si parte da Polignano con bici d’epoca e maglie di lana

BARI - Manca meno di una settimana alla terza edizione della Ciclostorica Puglia, società amica di Terra Eroica, che vedrà partire dal Ponte Borbonico di Polignano a Mare (BA) la mattina di domenica 29 ottobre almeno 100 ciclisti in maglie di lana e biciclette d’epoca.La Ciclostorica Puglia: non solo una pedalata. Tutti gli appassionati di ciclismo eroico e le persone al seguito, verranno coinvolte in diverse attività molte delle quali li porteranno alla scoperta di un territorio unico al mondo per la sua accoglienza e i suoi colori.Si parte dalle escursioni a Bari di venerdì e sabato mattina, tra i mercati e alla scoperta di Bari Vecchia, fino alla mostra delle Bici degli Antichi Mestieri presso Palazzo San Giuseppe a Polignano. Sempre a Palazzo San Giuseppe, alle 18.30 di sabato, è in programma il concerto "La Ricca Tradizione Napoletana" che vedrà impegnati come interpreti il pianista Emanuele Modugno, il tenore Bo Schunnesson e le soprano Lia Palmisano e Miriam Spano.L’appuntamento per la conferenza stampa è per Sabato 28 ottobre alle 17.30 presso Palazzo San Giuseppe a Polignano a Mare durante la quale verranno illustrati i percorsi e i luoghi attraversati dai ciclisti che pedaleranno con bici storiche la domenica mattina. Non mancheranno gli ospiti come Giancarlo Brocci, fondatore e spirito de L’Eroica di Gaiole in Chianti che con Franco Rossi, Presidente di Eroica Italia SSD ha onorato la Ciclostorica Puglia del bollino di società amica di Terra Eroica. Saranno loro due che con Bepi Arrivo, fondatore della Ciclostorica Puglia, descriveranno l’importanza del ciclismo storico come motore di aggregazione sociale e cultura del territorio.A seguire, in rappresentanza del Comune di Polignano a mare e del Sindaco Vito Carrieri, Priscilla Raguso, assessore allo Sport, Marco Scarponi, Segretario Generale della Fondazione Michele Scarponi, e la presentazione ufficiale de “Il Bicicletterario - Parole in Bicicletta”, premio nazionale di poesia e narrativa, riservato a opere inedite che abbiano come tema la bici e il suo mondo che ha come scopo quello di sensibilizzare le persone, attraverso l’espressione letteraria, alla mobilità sostenibile e in particolare all’uso quotidiano della bicicletta.Chi resta a Polignano a Mare, mentre i ciclisti, partiti dal Ponte Borbonico pedaleranno sulla costa adriatica e nella Valle d’Itria per poi tornare in paese, potrà prender parte a diverse attività:La Fondazione Michele Scarponi insieme alla Scuola di Ciclismo Franco Ballerini proporrà slalom, giochi, disegni e premi sulla sicurezza stradale insegnata ai bambini.Sarà possibile assistere alle esibizioni del Maestro Ottavio Panunzio, Campione del Mondo Wako Pro di Light Contact che interverrà con la squadra della FederKombat.La Stargate Universal Service in collaborazione con Aspassobike e il Mountain Bike Club Bari ASD donerà la gioia del “vento in faccia” a tutti i diversamente abili in carrozzella che si presenteranno in piazza.Per iscriversi alla pedalata di domenica 29 ottobre c’è tempo fino a venerdì 26 ottobre.