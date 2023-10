Taranto, torna la superchef 'Miss Precisetti'

TARANTO - Domani, lunedì 23 ottobre, presso la Biblioteca Comunale “Pietro Acclavio”, al Piazzale Bestat a Taranto, si terrà la presentazione del Progetto “ARTE.MI.DE.” di Ethra Accademia sociale.Interverranno Palma D’Onofrio, popolarissima chef tarantina, Gabriella Ficocelli, Assessore comunale ai Servizi sociali, Angela Blasi, presidente di Ethra Accademia Sociale, e Simona Nitti, direttrice della Scuola di formazione LEFT (Libero Ente Formazione Taranto).Il Progetto ARTE.MI.DE., ARTE.MIto.(e).Determinazione, prevede un percorso di inclusione sociale a favore di venti donne in condizioni di fragilità del territorio che trasforma l’arte culinaria in un processo di emancipazione personale: acquisiranno, mediante un corso di formazione con 300 ore di lezioni teoriche e pratiche, la qualifica professionale riconosciuta di “Operatrice enogastronomica” che aprirà loro le porte del mondo del lavoro in un settore in continua crescita.Docente sarà, direttamente dai programmi Rai “La Prova del Cuoco” e dall’ultima puntata di “Linea Verde Life”, la popolarissima maestra di cucina pugliese Palma D’Onofrio: tarantina di nascita, nota al grande pubblico come “Miss Precisetti”, passa disinvoltamente dalla televisione alle numerose lezioni di cucina in tutta Italia, senza mai trascurare la passione per gli studi di enogastronomia. Coinvolgente e preparata porta “in cattedra” le sue preziose ricette arricchendo il tutto con preziosi consigli e trucchi del mestiere che in cucina non bastano mai!Il Progetto ARTE.MI.DE.è finanziato dalla Fondazione Megamark ‘Orizzonti solidali’ nell’ambito della undicesima edizione del Bando di concorso finalizzato a sostenere iniziative di responsabilità sociale in Puglia nel 2023.