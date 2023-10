Porte dello Jonio, riprende il ciclo d'incontri con le scuole su 'Perseveriamo scegliendo la non violenza'

TARANTO - Riprende il ciclo di incontri “Perseveriamo... scegliendo la non violenza”, organizzato dall'associazione Stella Maris in collaborazione con il Centro commerciale Porte dello Jonio di Taranto. Gli incontri sono rivolti agli studenti delle scuole del territorio e affrontano un tema di grande attualità come la violenza di genere sulle donne.Il prossimo appuntamento è in programma lunedì 23 ottobre, a partire dalle ore 10, nel Cortile dei Pescatori di Porte dello Jonio. Gli esperti si confronteranno con gli studenti del Liceo Scientifico “Battaglini” di Taranto. L'iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Taranto, della Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia e del Comitato unitario delle professioni Taranto. Partner sono il Linos Club Taranto – San Giorgio J. “Terra Jonica” e il Liceo “Battaglini”.“Perseveriamo... scegliendo la non violenza” ha due obiettivi principali. Il primo è tenere sempre alta l'attenzione sui fenomeni di molestie e violenza fisica e psicologica nei confronti delle donne, purtroppo in costante aumento. L'altro è parlare, informare ed educare le giovani generazioni in modo che possano riconoscere e denunciare questi episodi e avere gli strumenti educativi necessari per prevenirli. Da qui la scelta ben precisa di avviare un percorso rivolto specificatamente agli studenti del territorio ionico.All'incontro di lunedì 23 ottobre interverranno Giovanna Cavallo, componente della Commissione Regionale Pari Opportunità; la dirigente scolastica del Liceo Battaglini, prof.ssa Patrizia Arzeni; l'avv. Nicola Sarcinella; l'avv. Antonella De Marco; la psicologa e psicoterapeuta Silvia Tatulli; la psicologa e psicoterapeuta Sara Petito. Porterà il saluto il direttore del Centro commerciale Porte dello Jonio, Mauro Tatulli. La conferenza sarà coordinata da Elio D'Alto, esperto in psicologia dell'emergenza, già Giudice Popolare in Corte di Assise d'Appello.