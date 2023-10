Tragedia all'Aeroporto di Casablanca: dirigente d'azienda di Putignano muore all'improvviso

CASABLANCA - Un tragico incidente ha sconvolto l'aeroporto di Casablanca, Marocco, quando un noto dirigente d'azienda italiano, Vito Lucio Delfine, di 52 anni, originario di Putignano, ha perso la vita in circostanze tragiche prima di imbarcarsi su un volo che lo avrebbe riportato in Italia dopo una missione commerciale nel paese africano.La tragedia ha colpito mentre il signor Delfine si trovava all'aeroporto, avendo già superato con successo i controlli di sicurezza e in attesa di imbarcarsi sul suo volo di ritorno in Italia. Purtroppo, in quel momento, ha accusato un improvviso malore che ha scosso chiunque fosse presente. Le prime informazioni suggeriscono che Delfine sia stato colpito da un infarto improvviso e devastante.Il personale aeroportuale e i soccorritori presenti all'aeroporto hanno immediatamente risposto alla situazione di emergenza. Il dirigente d'azienda è stato tempestivamente assistito e trasportato in ospedale in ambulanza. Nonostante gli sforzi del personale medico per stabilizzarlo, purtroppo, Vito Lucio Delfine ha perso la vita.Vito Lucio Delfine era un professionista di 52 anni con una carriera di successo. Lavorava presso la Master di Conversano, un'azienda leader nella produzione di serramenti. La notizia della sua tragica morte ha scosso la comunità dell'azienda e gli amici e colleghi, che sono stati colti di sorpresa dalla notizia improvvisa e dolorosa.La sua improvvisa scomparsa è stata un duro colpo per la sua famiglia e per coloro che lo conoscevano, e il suo nome sarà ricordato come un professionista stimato e rispettato nel mondo degli affari.