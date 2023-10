Altamura, presentata la stagione del Teatro Mercadante: si comincia il 16 novembre con Peppe Servillo

Un teatro che torni a fare cultura e che sia un teatro per tutti”. Paolo Ponzio, presidente del Teatro Pubblico Pugliese (nonché direttore del DIRIUM Dipartimento di ricerca e innovazione umanistica dell’Università di Bari e professore ordinario di Storia della Filosofia presso la stessa Università): "’Un teatro per tutti’ è il titolo della nuova stagione teatrale che il Teatro Pubblico Pugliese - consorzio per le arti presenta assieme al Comune di Cerignola. Una proposta culturale che ci rende orgogliosi e fieri con i suo ben 9 spettacoli che spaziano le diverse tematiche con grandi professionisti del palcoscenico da Servillo a Marina Massironi. Un plauso va a questa amministrazione, al sindaco, all'assessore, al direttore Savino Zaba, che hanno sempre una particolare attenzione all'accessibilità degli spettacoli. E faremo sempre più che il cosiddetto Welfare culturale, che poi è un Welness, cioè il benessere che la cultura porta, sia sempre un faro a cui guardare con tutte le amministrazioni e il territorio regionale".



In attesa della riapertura dello storico teatro Mercadante che, come annunciato dall’assessore alla Cultura Rossella Bruno, verrà riconsegnato entro e non oltre dicembre 2024, gli spettacoli saranno ospitati nel “Roma Cinema, Teatro, E...” senza che venga meno la mission avviata nella passata stagione con la direzione artistica di Savino Zaba, figlio di questa terra e riconfermato nel ruolo anche per quest'anno. “E' un onore dirigere artisticamente la stagione del teatro Mercadante – ha ribadito Savino Zaba nel suo intervento -. Sarà un teatro per tutti, anche economicamente. Chiunque, infatti, potrà accedere ai nostri spettacoli, l’abbonamento avrà dei costi ridotti, i prezzi saranno accessibili e per ogni appuntamento affideremo ai servizi sociali 15 biglietti destinati a persone bisognose ma volenterose di assistere ai nostri eventi. Abbiamo pensato ad una programmazione varia, una stagione di prosa che va dai grandi classici alle rappresentazioni moderne e sperimentali. Ci sarà una ricca rassegna dedicata ai ragazzi e confermiamo il nostro fiore all'occhiello: le rappresentazioni accessibili alle persone con diversa abilità”. Anche in questa stagione del Mercadante, ha spiegato Giulia Traversi, responsabile di Accessibilità e Danza, “sono in cartellone spettacoli fruibili da pubblico sordo e audiodescrizioni poetiche per la fruizione di spettacoli di danza da parte di spettatori ciechi e ipovedenti. Si parte il 28 febbraio con l’emozionante presentazione del libro “Come d’aria”, scritto da Ada D’Adamo”. Ha toccato temi sensibili anche l’attore foggiano Michele De Virgilio, protagonista di “Cafoni”, racconto musicale molto legato ai temi del territorio: “La responsabilità di fare il direttore artistico è enorme, Savino Zaba è una persona sensibile a certi temi e porta avanti questo incarico in maniera brillante e minuziosa. Sono emozionato di poter contribuire allo sviluppo culturale della mia terra”.



Il primo appuntamento è per giovedì 16 novembre con “L'anno che verrà – Canzoni di Lucio Dalla” spettacolo che vedrà in scena Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangiavite nella rilettura dei brani del grande cantautore bolognese. Il 9 dicembre appuntamento con “I due Papi” testo teatrale dal quale è stato tratto un film Netflix che vedrà protagonisti Giorgio Colangeli e Mariano Rigilio. L'opera sarà portata in scena dall'Associazione Musicale “Amici del Sud” il 16 dicembre con lo spettacolo “Un bel dì vedremo...La tragedia di Cio Cio San” su musiche di Giacomo Puccini tratte dal Madame Butterfly.



Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro sono gli attori protagonisti, il 17 gennaio 2024, de “Il malloppo” una black comedy nella quale con ironia e cinismo i attaccano i capisaldi della società borghese: le forze dell'ordine, il matrimonio, il culto della morte. L'8 febbraio sarà Carlo Buccirosso a portare in scena “Il vedovo allegro” spettacolo scritto e diretto dallo stesso attore napoletano, mentre il 29 febbraio appuntamento con “The chance to find yourself” spettacolo che racconta l'incontro tra due persone (Benno Steinneger e Jovial Mbenga) che provengono da ambienti culturali ed economici diversi: l'Italia e il Congo.



Il 15 marzo si parla del Tavoliere delle Puglie in “Cafoni. Un racconto musicale” scritto e interpretato dall'attore foggiano Michele De Virgilio, mentre Giuliana De Sio e Alessandro Haber saranno i protagonisti de “La signorà del martedì” in scena il 3 aprile. Ultimo appuntamento il 10 maggio con Marta Ciappina e “Gli anni”, spettacolo nel quale la protagonista invita gli spettatori a giocare con la propria memoria.



“Riaccendiamo i riflettori del teatro e sul teatro” conclude il direttore artistico Savino Zaba. “La stagione del Mercadante è di tutti”.



