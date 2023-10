Tragedia a Chieuti: l'83enne Antonio Siani perde la vita in un incidente agricolo

FOGGIA - Una tragedia ha scosso la comunità di Chieuti, una località nella provincia di Foggia. Antonio Siani, un uomo di 83 anni, è deceduto in seguito a un terribile incidente che si è verificato ieri mattina in un capannone alla periferia di Chieuti.Siani, gestore di una rivendita di trattori e mezzi agricoli, stava movimentando un aratro quando è stato tragicamente schiacciato dal mezzo agricolo. L'incidente ha causato a Siani fratture multiple e ferite gravi. Le sue condizioni erano subito apparse critiche, e immediatamente dopo l'incidente, era stato trasportato in ospedale tramite elisoccorso.Sfortunatamente, nonostante i migliori sforzi del personale medico, Antonio Siani non ce l'ha fatta e si è spento nella Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo nel Foggiano. La notizia della sua morte ha gettato un'ombra di tristezza sulla comunità locale, che sta piangendo la perdita di un uomo anziano ma ancora attivo e coinvolto nella sua attività.