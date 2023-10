Tragedia a Lizzano: motociclista 35enne muore in un incidente

Sul luogo dell'incidente sono giunti immediatamente i soccorsi del 118, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare il motociclista. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti per gestire la situazione.

LIZZANO - Questa mattina a Lizzano, in provincia di Taranto, si è verificato un tragico incidente stradale in via Gramsci. Una motocicletta di grossa cilindrata è entrata in collisione con un'auto, e il centauro di 35 anni ha purtroppo perso la vita sul colpo. Il giovane, secondo le informazioni disponibili, aveva accompagnato poco prima il figlio a scuola.