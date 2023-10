Tragedia a Mestre: le vittime erano turisti stranieri in vacanza

MESTRE - La tragedia di Mestre ha lasciato una scia di dolore e ha coinvolto cittadini di diverse nazionalità. Cinque cittadini ucraini hanno perso la vita nell'incidente, mentre tre sono rimasti feriti. Inoltre, secondo una primissima ricostruzione, che attende conferme ufficiali, tra le 21 vittime ci sarebbero anche cittadini tedeschi, francesi, croati e italiani.L'incidente si è verificato quando un pullman, che trasportava i passeggeri verso il campeggio "Hu" di Marghera, a Venezia, è precipitato da un cavalcavia. Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagine.Tra le vittime, si contano anche due bambini e una ragazza di età compresa tra i 14 e i 15 anni. L'ultimo corpo a essere recuperato dal pullman è stato quello del conducente, un italiano di 40 anni di nome Alberto Rizzotto.I feriti comprendono una coppia spagnola e due minori di origine austriaca, un maschio e una femmina. Molti di loro sono stati ricoverati in terapia intensiva, con almeno due di loro che sono stati sottoposti a interventi chirurgici nella notte presso un ospedale a Padova.Questa tragedia ha colpito profondamente le famiglie delle vittime e la comunità internazionale, mettendo in luce l'importanza della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti. Gli sforzi delle autorità sono rivolti all'individuazione delle cause dell'incidente al fine di prevenire tragedie simili in futuro.