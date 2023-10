Tragedia sul Pollino: ritrovato morto Lucio Petronio, il medico pensionato leccese

Le ricerche immediate erano iniziate quando era stato ritrovato il telefono di Lucio Petronio, e da quel momento non si era risparmiato alcuno sforzo per cercare di localizzarlo e riportarlo al sicuro. Tuttavia, la situazione ha avuto una tragica conclusione quando il corpo senza vita di Petronio è stato ritrovato nella zona di Mezzaluna Salice, vicino a San Severino Lucano.



L'intera comunità locale è stata colpita dalla notizia e ha manifestato il proprio cordoglio per la perdita di un uomo stimato e rispettato. Lucio Petronio aveva dedicato la sua vita alla professione medica e aveva contribuito significativamente al settore della salute mentale nella regione di Lecce.



L'incidente è un triste ricordo dell'importanza di prendere precauzioni durante le escursioni in montagna e di essere preparati per affrontare situazioni di emergenza. La montagna può essere affascinante ma anche pericolosa, e è fondamentale essere adeguatamente attrezzati e seguire le linee guida di sicurezza quando si intraprendono simili avventure.



In questo momento di lutto, la comunità si unisce per esprimere le proprie condoglianze alla famiglia e agli amici di Lucio Petronio. La sua scomparsa rappresenta una perdita irreparabile per la comunità medica e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Una tragedia ha scosso la comunità dopo la scomparsa di Lucio Petronio, un medico in pensione di 70 anni originario di Lecce e ex dirigente del Dipartimento di salute mentale dell'Asl di Lecce. L'uomo era stato dato per disperso venerdì sera dopo un'escursione con suo figlio sulle montagne del Pollino, e la sua scomparsa aveva destato grande preoccupazione tra amici e familiari.