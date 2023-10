Trinitapoli, incontro sulla legalità con Giuseppe Costanza

MICHELE MININNI - L'associazione culturale Officina delle Idee, in collaborazione con la parrocchia Cristo Lavoratore, sta organizzando un importante evento sulla legalità intitolato "Capaci di reagire," che si terrà domenica 8 ottobre alle ore 19:30 nella Chiesa Cristo Lavoratore a Trinitapoli. In questo incontro, avrete l'opportunità di ascoltare Giuseppe Costanza, l'autista del giudice Giovanni Falcone, che è sopravvissuto alla strage di Capaci del 23 maggio 1992.Costanza è stato per anni l'autista di Giovanni Falcone ed è testimone diretto degli eventi tragici di quel giorno. Questo incontro rappresenta un'occasione unica per comprendere meglio la cultura della legalità e sentire la testimonianza di chi ha vissuto da vicino gli eventi della lotta alla mafia.L'evento sarà introdotto da don Vito Sardaro, parroco di Cristo Lavoratore, e presentato da Gerardo Russo, presidente dell'associazione Officina delle Idee. Giuseppe Costanza condividerà le sue esperienze e incontrerà soprattutto i giovani, con l'obiettivo di sensibilizzarli sull'importanza della legalità e della libertà in un mondo ancora alle prese con le sfide della mafia.L'iniziativa è patrocinata dalla Parrocchia Cristo Lavoratore e supportata dalla BCC Canosa Loconia, e rappresenta un'opportunità fondamentale per approfondire la conoscenza sulla lotta alla mafia e sulla cultura della legalità.