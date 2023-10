'Trinitapoli storica': mostra di auto e moto d'epoca e moderne fa il suo ritorno

Il 22 ottobre, domenica, la pittoresca città di Trinitapoli darà il benvenuto a "Trinitapoli Storica," un affascinante evento dedicato alle automobili e alle moto, sia d'epoca che moderne. Questa quarta edizione è organizzata con passione dall'Associazione Trinitapoli in Moto, con il patrocinio del Comune di Trinitapoli.L'intera giornata sarà dedicata a un'esposizione all'aria aperta di veicoli d'epoca e moderni, trasformando il centro del paese in una vetrina di fascino automobilistico. Gli appassionati avranno l'opportunità di ammirare oltre 150 veicoli, tra automobili e moto, che abbracciano un arco temporale di oltre un secolo. Questo spettacolo motorizzato inizia con vetture degli anni '30 e arriva fino alle super sportive contemporanee, passando per le moto d'epoca e le berline di lusso.La giornata sarà densa di eventi, con l'accoglienza e l'iscrizione dei partecipanti al mattino. Inoltre, ci sarà spazio per la musica e lo spettacolo grazie all'esibizione della scuola di ballo "Passion Dance," diretta dalla maestra e coreografa Laura Patruno. La manifestazione raggiungerà il suo culmine con la premiazione dell'auto più antica, della moto d'epoca più bella e della Vespa più affascinante.Nel pomeriggio, il divertimento continuerà con lo spettacolo musicale del duo "Unlimited," che intratterrà il pubblico con note avvincenti e coinvolgenti.Il presidente dell'Associazione Trinitapoli in Moto, Luigi Catanzaro, ha dichiarato con orgoglio: "Trinitapoli Storica è un evento ormai consolidato. Alla sua quarta edizione, nasce in realtà nel 2016 in funzione dei tanti amatori e cultori della bellezza dei mezzi storici di moto e auto."Questa giornata speciale promette di essere un'occasione unica per gli amanti delle quattro e due ruote di godere della bellezza e della storia dei veicoli d'epoca e delle moderne super sportive. Un evento che unisce passione per i motori, musica e divertimento, in un'atmosfera unica e affascinante.