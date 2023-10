''Una vera confessione a tutto tondo'' il nuovo singolo di Benji

“Sobrio”, questo il titolo del nuovo brano in uscita il 13 ottobre, è la radiografia di una mente che lotta contro se stessa e contro la dipendenza da sostanze, descrivendo il conflitto interiore di chi cerca di affrontare questi problemi mentre vive una vita turbolenta e autodistruttiva.

“Sobrio” è il primo capitolo di un lavoro che uscirà a breve raccontando tutto quello che è successo negli ultimo anni dalla scissione di una delle band pop che hanno infranto tutti i record e macinato successi e dischi di platino, a oggi , fino alla recente pubblicazione del film AFTER, il franchise di successo mondiale che nasce sulla scia del fenomeno letterario bestseller per young adult di Anna Todd, dove è presente come attore.