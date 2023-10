Vasco Rossi annuncia terza data a Bari: tripla festa al San Nicola

Questo annuncio arriva in seguito all'incredibile successo dell'artista durante il 2022, un anno in cui Vasco Rossi ha dominato le classifiche dei concerti con ben 5 spettacoli di successo tenuti al San Nicola. Questo dimostra l'incredibile affetto e l'apprezzamento che il pubblico pugliese ha per il "Blasco."



I fan di Vasco Rossi non vedono l'ora di godere di un'altra serata memorabile, questa volta nell'estate del 2024. Sarà un'occasione unica per sentire dal vivo i suoi più grandi successi e per vivere l'energia travolgente dei suoi spettacoli.



I biglietti per questa terza data straordinaria saranno disponibili per i membri del Blasco Fan Club a partire dal 19 ottobre e per il pubblico generale dal 20 ottobre. Gli appassionati di Vasco non vedono l'ora di accaparrarsi i loro biglietti per questa imperdibile occasione. Sia per i fan di lunga data che per i nuovi ammiratori, un concerto di Vasco Rossi è sempre un'esperienza indimenticabile.

MILANO - Vasco Rossi, l'iconico rocker italiano noto come il "Komandante," ha sorpreso i suoi fan con un annuncio emozionante attraverso i suoi canali social. A stragrandissima richiesta, il leggendario cantante ha deciso di rispondere alla chiamata di Bari aggiungendo una terza data al suo attesissimo tour "Vasco Live 2024". Questo evento epico si svolgerà il 30 giugno presso lo Stadio San Nicola.