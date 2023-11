4 novembre: Fitto ringrazia le Forze armate impegnate all'estero

Nel suo breve intervento, il Ministro per gli Affari Europei e per il Sud ha rivolto anche il ringraziamento dell'esecutivo nazionale ai militari italiani impegnati nella Missione UNIFIL in corso di svolgimento nel Libano Meridionale e a tutte le Forze Armate italiane impegnate nelle altre missioni di pace all'estero. Quanto espresso dal Ministro Fitto è stato condiviso in pieno dal presidente del Senato Ignazio La Russa che ha presenziato alla medesima cerimonia in qualità di rappresentante del Capo dello Stato.

- "Il 4 novembre è momento di condivisione di una comunità, attraverso le Forze Armate". E' quanto sottolineato da Raffaele Fitto, intervenuto in rappresentanza del Governo alle celebrazioni per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate presso il Sacrario dei Caduti d'Oltremare a Bari nella mattinata di sabato 4 novembre 2023.