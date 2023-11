Allerta meteo: forti venti e mareggiate interesseranno la Puglia

BARI - A partire dalla serata di oggi, sabato 4 novembre 2023, e per le successive 24-36 ore, la regione della Puglia sarà interessata da condizioni meteorologiche avverse. In particolare, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con successiva rotazione da quelli occidentali, e raffiche fino a burrasca forte.Queste condizioni meteo avverse coinvolgeranno anche altre regioni dell'Italia meridionale e centrale, compresi il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, le Marche, l'Umbria, il Lazio, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia. Si raccomanda la massima prudenza durante questo periodo, poiché i venti forti potrebbero causare disagi e problemi legati agli spostamenti.Inoltre, lungo le coste esposte, sono previste mareggiate o forti mareggiate, il che potrebbe comportare ulteriori complicazioni, soprattutto per le attività marittime e balneari.A partire dalle ore 00:00 del giorno 5 novembre 2023 e per le successive 20 ore, i venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali gradualmente si attenueranno nella serata.Si prevede che il rischio legato al vento perduri anche nella giornata del 5 novembre, e pertanto, dalle ore 00:00 di tale data e per le successive 20 ore, è prevista l'allerta gialla per il rischio vento su tutta la regione Puglia.