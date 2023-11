CONVERSANO - Presentato nella Sala Convegni del Castello di Conversano il biennio di alta formazione ITS 2023 – 2025 in “Management dell’alta ristorazione” dell’Istituto Tecnologico Superiore per l’Industria e l’Ospitalità e del Turismo Allargato della Puglia, patrocinato dal Comune di Conversano, con il supporto dell’I.P. Domenico Modugno di Polignano a Mare. Enti e partner privati del campo della ristorazione stellata hanno preso parte alla conferenza di presentazione.Presenti per il Comune di Conversano il Sindaco Giuseppe Lovascio, il Presidente del Consiglio comunale Carlo Gungolo, l’Assessore alle Attività Produttive Tiziana Palumbo, la Presidente della 2^ Commissione Attività Produttive Daniela Martino e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Lippolis.Ad illustrare nel dettaglio il progetto sono stati: Giuseppa Antonaci, Presidente ITST Puglia; Fabio Locaputo in rappresentanza dell’I.P. Domenico Modugno di Polignano a Mare – Conversano – Noicattaro; Antonello Magistà, titolare del ristorante Pashà di Conversano.Formare figure professionali altamente qualificate per contribuire allo sviluppo turistico del territorio locale e garantire agli allievi un titolo di studio immediatamente spendibile nel mondo del lavoro.Questo l’obiettivo di tutti i partner della Fondazione ITS Academy per il Turismo ed i Beni Culturali della Puglia che hanno fortemente voluto ed hanno preso parte alla progettazione del percorso di alta specializzazione con sede a Conversano.Gli ITS, la cui recente riforma è contenuta nella legge del 15 luglio del 2022 n. 99, sono Academy di Alta Specializzazione Tecnologica istituite dal Ministero dell'Istruzione, facenti parte del segmento di istruzione terziaria professionalizzante. La filiera dell’Alta Formazione terziaria, in precedenza presidiata, nel sistema ordinamentale italiano solo dalle Università, dai Politecnici e dall’AFAM è stata completata con le Accademy ITS uniformando il nostro sistema a quello di altri paesi.La Fondazione ITS per il Turismo ed i Beni Culturali della Puglia, nata a Lecce, è operante in tutta la Regione e quest’anno è approdata a Conversano, dove il partenariato racchiude i ristoranti stellati come quello di Antonello Magistà. L’ITS opera da sempre in sinergia con le scuole, le imprese, le associazioni, gli enti pubblici, le università ed i centri di ricerca, ponendosi come ponte tra le diverse istituzioni, per favorire un incontro produttivo tra domanda e offerta di occupazione, creando in cooperazione con esse profili validi ed innovativi, preparati anche per l’auto-imprenditorialità.Il percorso per “Management dell’Alta Ristorazione” è declinazione territoriale della figura nazionale di “5.1.2. Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico‐ricettive”. E’ una figura che gestisce tutte le attività legate alla ristorazione, nell’ambito di strutture alberghiere e ristorative e, più in generale, nelle diverse forme attraverso cui si esprime un’offerta ristorativa (catering, eventi enogastronomici, etc.). Il profilo proposto coniuga gli aspetti manageriali relativi alla conduzione dell’impresa ristorativa con quelli tecnici legati alla produzione dei pasti.Il taglio formativo è manageriale e il progetto punta a formare personale in grado di elaborare e realizzare proposte enogastronomiche e menù, valorizzando le eccellenze tipiche locali sia in presenza del cliente che attraverso il mondo web e social. Un profilo che interpreta e soddisfa i bisogni e le richieste della committenza, coniugando il rispetto della materia prima con metodi di preparazione innovativi, con particolare attenzione agli aspetti nutrizionali ed alimentaristici, organolettici e merceologici dei prodotti per arrivare alla frontiera della nutraceutica e mettere in relazione il buon cibo ed il vivere sano.Il percorso è articolato in due anni di didattica laboratoriale ed esperienziale, il cui 40% del monte ore totale è svolto in stage. Il percorso ITS di “Management dell’Alta Ristorazione” nasce grazie alla stretta e proficua collaborazione tra importanti realtà istituzionali, scuole, enti ed associazioni del territorio, in primis con l’IP di Polignano a Mare e con la Dirigente Margherita Manghisi.L’ITS Academy Turismo e Beni Culturali della Regione Puglia (ITST) si è classificato al primo posto a livello nazionale nell’area Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Turismo del sistema terziario di istruzione tecnologica, un riconoscimento proveniente dal monitoraggio nazionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito 2023, giunto anche in virtù dei livelli occupazionali raggiunti al termine dei percorsi formativi.