ph Danilo D'Auria

ALBEROBELLO - “Il tocco del toccare. La filosofia del Tuca Tuca”: arriva alla Casa di Alberobello, venerdì 3 novembre, l’ultimo lavoro editoriale di Francesca Romana Recchia Luciani, pensato con il filosofo Jean-Luc Nancy, e pubblicato postumo a due anni della sua morte. Al centro del libro della docente di Filosofie contemporanee e Saperi di genere dell'Università di Bari “Aldo Moro”, il femminismo, la relazionalità, la sessistenza e Raffaella Carrà.In questo “corpo a corpo” teoretico, la “filosofia del tatto” di Jean-Luc Nancy funge, infatti, da chiave di lettura per la “rivoluzione ombelicale” imposta da Raffaella Carrà con la sua scandalosa performance mostrata in tv nel 1971. Perfettamente in linea con lo slogan femminista “il corpo è mio e lo gestisco io”, la tesi sostenuta nel saggio è che i suoi versi, i suoi gesti, le sue movenze favorirono l’affermarsi, attraverso un uso spregiudicato e sapiente del Kitsch nei mass-media con cui il “fantasma erotico” della soubrette invase il campo televisivo italiano, di una nuova femminilità, molto più libera, intraprendente e autoaffermativa di quella a cui il retrivo paese era abituato. In tal senso, questo libro si propone, attraverso l’analisi comparativa tra touche-touche e tuca tuca, così come tra teorie e prassi del toccare, di fornire un passe- partout critico-metodologico a chi voglia leggere fenomeni relativi al cambiamento socio-culturale e antropologico per mezzo della lente squisitamente filosofica di un pensiero del reale com’è quello che anima l’ontologia aptica di Jean-Luc Nancy. Il filosofo del “tocco del toccare” e la soubrette della “rivoluzione ombelicale”, celebrano, l’uno con gli strumenti discorsivi della filosofia, l’altra con la performatività del ballo, la liberazione della pulsione e del desiderio, ribellandosi a una tradizione millenaria di imbrigliamento e controllo del corpo.Ma chi si aspetta la solita presentazione, resterà deluso. A dialogare con Francesca R. Recchia Luciani un duo irriverente e dissacrante: le Karma B. all'anagrafe Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi, un duo di drag queen gemelle tra le più famose in Italia. Al termine della serata, le Karma B regaleranno un breve momento di divertente intrattenimento.Ad accogliere i presenti, i saluti istituzionali della vice sindaca del Comune di Alberobello, Ornella Tripaldi, dell’Ass.ra alla Cultura e Spettacolo, Valeria Sabatelli, dell’Ass.ra ai Servizi Sociali, Valentina Liuzzi, e della consigliera comunale Mariella Laneve. Interverranno: Angela Lacitignola, coordinatrice CAV Andromeda e Patrizia Palmisano dell'Ass. 1797 2.0.Patrocinato dal Comune di Alberobello, l’incontro è organizzato dal Centro Antiviolenza Andromeda, in collaborazione con l'ass. 1797 2.0.L’ingresso è libero.