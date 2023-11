Arrestata escort rumena per estorsione e stalking: ai domiciliari dopo trappola nel nord Barese

BARI - Una escort di origini romene è stata arrestata e posta ai domiciliari con braccialetto elettronico per estorsione e stalking nei confronti di un imprenditore pugliese. La storia tra i due ha avuto inizio circa un anno e mezzo fa, evolvendosi da incontri occasionali a una relazione più seria. Tuttavia, la dinamica della coppia ha preso una svolta negativa quando le richieste della donna, in termini di denaro e regali costosi, sono diventate sempre più esigenti nel tempo.L'imprenditore, vedendosi coinvolto in una situazione insostenibile, ha deciso di porre fine alla relazione. La donna, non accettando la rottura, ha iniziato a minacciare e ricattare l'uomo, dichiarando di voler rendere pubblica la loro relazione per danneggiare la sua reputazione. In un tentativo di risolvere la situazione, l'uomo ha concordato un appuntamento in una villa nel nord Barese, ma si è rivelato essere una trappola.Le Forze dell'Ordine sono intervenute tempestivamente, arrestando l'escort durante il tentativo di estorsione. Dopo un periodo trascorso in carcere, la donna è stata recentemente scarcerata e trasferita ai domiciliari, dove è monitorata tramite braccialetto elettronico.