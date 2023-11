Arrestato gestore di bar a Crispiano: vendeva cocaina ai clienti

CRISPIANO - In una sorprendente operazione, i Carabinieri hanno arrestato il gestore di un bar a Crispiano, 41 anni, che non solo serviva caffè ai suoi clienti ma, contemporaneamente, gestiva un illecito traffico di cocaina all'interno dell'attività.L'arresto è scaturito da un'indagine che ha portato alla scoperta di 30 grammi di cocaina nascosti sotto il bancone del bar. Inoltre, sono stati rinvenuti materiali utilizzati per suddividere e confezionare la sostanza stupefacente. La droga veniva tagliata sui tavoli destinati alla preparazione degli alimenti, mettendo in grave pericolo la salute pubblica.L'operazione ha svelato che il mercato della cocaina gestito dal proprietario del bar avrebbe potuto fruttare circa 2mila euro. L'arresto sottolinea il grave rischio associato a tali attività illegali, che minacciano la sicurezza della comunità e la reputazione degli esercizi commerciali.Le autorità stanno ora intensificando gli sforzi per contrastare il traffico di droga e garantire che chi si dedica a queste attività illegali venga perseguito e punito secondo la legge. L'arresto del gestore del bar a Crispiano rappresenta un passo significativo in questa lotta contro il crimine organizzato e sottolinea l'importanza della collaborazione tra forze dell'ordine e comunità per garantire un ambiente sicuro e privo di illegalità.